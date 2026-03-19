Napoli – Rapinano un uomo, arrestati un 40enne e un 35enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne e un 35enne, entrambi algerini, irregolari sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per concorso di rapina aggravata; inoltre, il 40enne è stato, altresì, arrestato per evasione.

Nello specifico, gli agenti della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in corso Umberto I, hanno notato due soggetti che, dopo aver spintonato e strattonato una coppia, si sono impossessati del portafogli dell’uomo per poi darsi a repentina fuga in direzione di Piazza Mercato.

Dopo un breve inseguimento, i poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovandoli in possesso del portafogli in questione, asportato poco prima; inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno accertato che il 40enne era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Per tali motivi, i prevenuti sono stati tratti in arresto dal personale operante, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.