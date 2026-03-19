Pozzuoli – Controlli della Polizia, il bilancio

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, con il supporto di personale della Polizia Municipale, hanno identificato 92 persone, di cui 22 con precedenti di polizia, e controllato 33 veicoli; inoltre, a seguito di un controllo, all’interno di una sala scommesse è stata riscontrata la presenza di minori e per tale motivo la titolare è stata sanzionata amministrativamente.