Napoli – Intensificati i controlli della Polizia, un arresto e sei denunciati

Nella giornata di ieri, personale della Polizia di Stato, impegnato in un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dal Questore di Napoli a seguito dei fatti avvenuti domenica pomeriggio in piazza San Francesco a Capuana, ha tratto in arresto un 25enne con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale; sono stati, altresì, denunciati 6 soggetti di età compresa fra i 22 e i 35anni, tutti con precedenti di polizia, anche specifici, per ricettazione.

In particolare, i Falchi della Squadra Mobile hanno effettuato un controllo presso uno stabile della zona, dove hanno sorpreso i sei indagati intenti a maneggiare una ingente quantità di denaro, quantificata poi in 43mila euro circa. Inoltre, i poliziotti hanno rinvenuto diversi monili ed orologi, un bilancino di precisione, acido e pietra per il test dell’oro e numerose confezioni di oggetti preziosi, di cui gli indagati non hanno saputo giustificare la provenienza.

Ancora, nell’ambito dei medesimi servizi, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare nei pressi di Porta Capuana, hanno notato il 25enne che, con fare circospetto, stava armeggiando su uno scooter; lo stesso, accortosi della loro presenza, si è dato alla fuga nel tentativo di eludere il controllo.

Gli operatori, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato dopo una colluttazione, trovandolo in possesso di un cacciavite; ancora, dagli accertamenti di seguito esperiti è emerso che il prevenuto aveva danneggiato il nottolino dello scooter.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre il motoveicolo è stato restituito al legittimo proprietario.