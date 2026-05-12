Napoli – Rapina, in manette 36enne e 37enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due soggetti di 36 e 37 anni, con precedenti di polizia, per rapina impropria; gli stessi sono stati, altresì, denunciati per ricettazione.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante i servizi straordinari di controllo del territorio, predisposti dalla Questura di Napoli in piazza Garibaldi, hanno notato due uomini che, dopo essersi avvicinati ad alcuni soggetti, hanno sfilato una banconota dalla tasca di uno di essi. Quest’ultimo, accortosi di quanto stava accadendo, ha provato a bloccare uno dei prevenuti, ma è stato spintonato dal complice e fatto rovinare al suolo; entrambi si sono poi dati alla fuga.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, li hanno raggiunti e bloccati in via Carmignano, trovandoli in possesso della banconota sottratta poco prima e di un portafogli, di cui i due non hanno saputo giustificare la provenienza.