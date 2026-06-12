Napoli – Controlli della Polizia in città: il bilancio

Controlli ai Quartieri Spagnoli.

Nella giornata di ieri, personale della Polizia di Stato, con la collaborazione della Polizia Locale e della Napoli Servizi, ha effettuato un servizio straordinario di rimozione di materiale di risulta installati abusivamente sul suolo pubblico ai Quartieri Spagnoli e, nello specifico, in via Simonellli, via del Formale, via Concezione a Montecalvario, vico del Consiglio, vico Lungo Gelso, vico I e II Montecalvario, vico Lungo Montecalvario, vico Canale a Tavernapenta e Salita Concordia.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno rimosso 34 fioriere, 3 pedane in legno, 6 stendini, 6 sedie e 20 metri di catena contestando complessivamente 20 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta.

Controlli della Polizia di Stato a Chiaia.

Nella serata di mercoledì, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, nelle piazze Plebiscito, Carolina, Santa Maria degli Angeli, nelle vie Gennaro Serra, Monte di Dio e Chiaia.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, i Falchi della Squadra Mobile e i Nibbio, hanno identificato 70 persone, di cui 24 con precedenti di polizia, e controllato 20 veicoli.

Controlli della Polizia di Stato a Porta Nolana.

Nella serata di mercoledì, la Polizia di Stato ha effettuato controlli nelle aree di Porta Nolana e piazza Garibaldi.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Vicaria-Mercato hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nelle aree interessate.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 164 persone, di cui 35 con precedenti di polizia, e controllato 25 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo.

Controlli serrati a Piazza Garibaldi. Due persone arrestate dalla Polizia di Stato.

Nell’ambito del piano “Stazioni sicure”, continuano i servizi straordinari di presidio e controllo del territorio in Piazza Garibaldi.

Nella giornata di martedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due soggetti, uno dei quali con precedenti di polizia, per rapina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, sono intervenuti in Via Pica a seguito di una segnalazione di una rapina consumata; gli operatori, immediatamente intervenuti, sono stati avvicinati dalla vittima, con diverse escoriazioni sugli arti superiori, la quale ha riferito di essere stata derubata, con violenza, del portafogli e del telefono cellulare.

Grazie al tempestivo intervento degli operatori, l’autore del reato, un soggetto gravato da precedenti penali e di polizia, anche specifici, è stato bloccato e la refurtiva è stata restituita alla persona offesa.

Ancora, nella stessa giornata, nel corso di un servizio di osservazione presso lo scalo ferroviario tra via Firenze e Corso Novara, gli operatori hanno sorpreso un soggetto che era intento a cedere un involucro ad un uomo in cambio di una banconota.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno bloccato trovandolo in possesso di 20 involucri di sostanza stupefacente di vario tipo; il prevenuto è stato, altresì, trovato in possesso di un coltello con lama di circa 12 cm.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.