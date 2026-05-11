Napoli/Frattamaggiore – Controlli della polizia, ecco i risultati

Bagnoli: sorpresi con la droga. Arrestati dalla Polizia di Stato.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due 37enni, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, gli agenti del Commissariato Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Coroglio, hanno notato due uomini cedere ad un altro soggetto un involucro in cambio di una banconota.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato i prevenuti, trovandone uno in possesso di 12 involucri di cocaina, 3 involucri di metanfetamina, 3 pasticche di ecstasy, 16 involucri di anfetamina e 425 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, mentre l’altro è stato trovato in possesso di 5 involucri di cocaina e uno di ketamina.

Per tale motivo, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante, mentre l’acquirente è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Controlli della Polizia di Stato a Mergellina.

Nella nottata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato controlli nella zona movida degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno identificato 137 persone, di cui 25 con precedenti di polizia, e controllato 31 veicoli.

Controlli a Porta Nolana e zone limitrofe.

Ancora un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla Questura di Napoli nell’area di Porta Nolana, al fine di contrastare la presenza dei cc.dd. “mercati illegali”.

In particolare, nella giornata di ieri, la Polizia di Stato, e nello specifico gli agenti dei commissariati di Vicaria-Mercato, Vasto-Arenaccia, Ponticelli e Bagnoli, unitamente ai militari della Guardia di Finanza, con la collaborazione di personale dell’ASIA, hanno controllato le zone limitrofe di Porta Nolana, aree particolarmente afflitte da “souk” abusivi.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno riscontrato la presenza di “mercati abusivi” prelevando oltre 17 quintali di merce di vario genere che, grazie al compattatore dell’ASIA, sono stati smaltiti, consentendo il ripristino dell’area.

Controlli della Polizia di Stato a Frattamaggiore.

Nel fine settimana, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattamaggiore.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, hanno identificato 181 persone, controllato 58 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestato 3 violazioni del Codice della Strada, elevando sanzioni amministrative per un totale di circa 2.300 euro.