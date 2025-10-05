Napoli-Genoa: 2-1. Grande rimonta firmata Anguissa- Hojlund

Il Napoli batte il Genoa per 2-1 in rimonta: al 34′ Ekhator porta in avanti il Genoa, nella ripresa al 58′ ed al 75′ le reti di Anguissa ed Hojlund ribaltano la gara.

Primo tempo da dimenticare per il Napoli di Conte, che riesce nell’impresa di non tirare mai in porta. Dal canto suo il Genoa chiude la prima frazione di gara in vantaggio meritatamente, stando bene in campo e chiudendo tutti gli spazi agli azzurri. Di gran classe il gol del giovane Ekhator, che di tacco fa fuori Beukema e Milinkovic Savic.

Nella ripresa è un altro Napoli, specie dal 51’, quando gli ingressi di Spinazzola e De Bruyne danno maggiore qualità e pulizia nelle giocate.

La rete del pareggio arriva grazie ad un’intuizione di Spinazzola, che pesca Hojlund in area, nel chiudere sull’attaccante azzurro, i difensori genoani lasciano un pallone vagante su cui si avventa Aguissa, che la mette alle spalle di Leali.

A 15 dalla fine è dal piede di De Bruyne che parte un cross, spizzato per Mc Tominay, che scarica per Anguissa: Leali respinge e Hojlund si avventa sul pallone da vero rapace di area di rigore.

Vittoria sostanzialmente meritata , che consente a Conte di chiudere in testa prima della sosta, in compagnia della Roma ed in attesa di Juventus- Milan.

foto fb sscnapoli