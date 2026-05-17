Pisa – Napoli 0-3, le pagelle: McTominay, Rrahmani e Hojlund sugli scudi. Male Buongiorno

MERET 7: al rientro dal primo minuto, si rende protagonista di un paio di interventi importanti e non semplici. Certezza

BEUKEMA 6: gara molto tranquilla, rischia poco dalle sue parti. Presidia bene la zona. Sereno

RRAHMANI 7: si conferma il faro della difesa e sulle palle alte è dominante, come in occasione del gol che mette in ghiaccio vittoria e qualificazione Champions. Pilastro

BUONGIORNO 5: con un liscio clamoroso nel primo tempo rischia di far riaprire la gara al Pisa. Si vede che è poco lucido, Conte lo sostituisce. Sciagurato (dal 60′ OLIVERA 6: gestisce bene la sua zona di competenza senza grossi patemi. Solido)

DI LORENZO 6,5: ritorna esterno di centrocampo a tutta fascia e garantisce il solito contributo importante. Si vede molto nell’accompagnare la manovra offensiva. Stantuffo (dall’88’ MAZZOCCHI 6,5: entra giusto in tempo per confezionare l’assist per il gol di Hojlund. Incisivo)

LOBOTKA 6,5: ha vita facile in una gara dai ritmi non troppo alti e con un Pisa molto basso. Alimenta il possesso palla giocando in pantofole. Tranquillo

MCTOMINAY 7: sblocca la gara con un colpo di biliardo chirurgico, negli ultimi sedici metri sa sempre come essere pericoloso. Velenoso

SPINAZZOLA 6: meno appariscente del solito, non trova molti spazi per le sue sgroppate. Si limita al controllo e al ripiegamento. Risparmio energetico (dal 79′ GUTIÉRREZ s.v.)

ELMAS 6,5: va vicino al gol chiamando al grande intervento Semper, parte dai suoi piedi il corner per la rete di Rrahmani. Si becca un giallo per un battibecco con Calabresi e Conte lo toglie. Prestazione molto positiva. Risorsa (dal 60′ DE BRUYNE 6: contribuisce ad amministrare il risultato, avvia l’azione dello 0-3. Presente)

ALISSON SANTOS 6,5: quando viene innescato crea sempre scompiglio. Ha un altro passo rispetto agli avversari, conferisce imprevedibilità e vivacità alla manovra. Sgusciante (dall’80’ VERGARA s.v.)

HOJLUND 7: fa sempre tanto lavoro per la squadra, bello l’assist per il gol di McTominay. Nel finale si sblocca dopo due mesi correggendo in rete un traversone di Mazzocchi. Fondamentale