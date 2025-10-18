Torino-Napoli: 1-0. La dura legge dell’ex: il Cholito beffa gli azzurri, Baroni bestia nera di Conte

Il Torino batte il Napoli per 1-0 grazie ad una rete di Simeone che al 32° batte Milinkovic Savic. Partita dalle due facce per il Napoli di Conte, con un primo tempo giocato senza la cattiveria agonistica giusta ed un secondo tempo più arrembante anche se privo di segnature.

La partita si decide al 32°, quando Gilmour (in foto sscnapoli.it) serve praticamente un assist a Simeone, che mette a sedere Di Lorenzo e trafigge Milinkovic Savic. Preso il gol il Napoli tenta di reagire, ma il possesso nella trequarti avversaria si dimostra sterile, fino al 94° quando Politano colpisce un palo, sul rimpallo Lang, in fuorigioco, illude i tifosi azzurri con una rete annullata dal Var.

Partita da dimenticare, con alcune prestazioni al di sotto delle aspettative: Lucca impalpabile, Neres senza spunti e Gilmour spesso distratto. Migliore in campo Spinazzola.

Per Conte terza sconfitta contro Barone nelle 4 gare sulla panchina azzurra.

Queste le dichiarazioni di Conte e Beukema a fine gara, riportate dai canali ufficiali della società

Antonio Conte :

“Nel primo tempo siamo stati troppo leggeri, il gol ce lo siamo segnati quasi da soli. Vanno fatti i complimenti al Torino, però noi non abbiamo avuto l’atteggiamento giusto soprattutto come intensità”

“Dobbiamo pensare a lavorare, la nostra stagione deve passare per la crescita degli uomini perchè giocando ogni tre giorni dovremo subito essere pronti e non c’è tempo per rallentare”

“Bisogna avere pazienza, pensare già alla prossima gara di Champions e cercare di migliorare sotto tutti gli aspetti il più presto possibile”

Sam Beukema :

“Abbiamo avuto il possesso costante del pallone ma non siamo riusciti a concretizzare. Ha ragione Conte quando dice che ci è mancata determinazione”

“Dobbiamo migliorare sotto il profilo della cattiveria sportiva e dell’intensità. Adesso dobbiamo continuare a lavorare, il gruppo è forte e unito e vogliamo subito dare una risposta positiva”

Tabellino

Torino- Napoli: 1-0 (pt 1-0)

TORINO: Isreal; Tameze, Maripan, Coco, Pedersen, Casadei, Asslani (84′ Ismajli), Vlasic (75′ Ginetis), Nkounkou (75′ Biraghi), Adams (84′ Zapata), Simeone (62′ Ngonge). All. Baroni.

NAPOLI : Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus (64′ Buongiorno), Beukema, Olivera (63′ Noa Lang), Anguissa, Gilmour (82′ Elmas), De Bruyne, Neres (74′ Politano), Spinazzola, Lucca (74′ Ambrosino). All. Conte.

Arbitro: Marcenaro di Genova

Marcatori: 32′ Simeone

Note: ammoniti Juan Jesun, Israel