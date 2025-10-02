Napoli- Sporting Lisbona: 2-1. Doppio Hojlund rilancia gli azzurri in Champions, sugli scudi De Bruyne (2 assist)

Il Napoli batte lo Sporting Lisbona per 2 redi ad 1, grazie ad una doppietta di Hojlund (36° e 79°) magistralmente servito in entrambi i casi da De Bruyne. Di Suarez, su rigore al 62°, la rete degli iberici. Partita difficile, ma ben giocata dagli uomini di Conte che, dopo aver presenziato l’area avversaria per oltre 30 minuti, riescono a trovare un gol in ripartenza: De Bruyne scambia stretto con Anguissa e parte in profondità, serve un assist magistrale per Hojlund, che non sbaglia: al 36° è 1-0 per gli azzurri. Il Napoli continua a fare la partita, ma lo Sporting non disdegna folate offensive alla ricerca del pareggio. In una di queste un’entrata maldestra di Politano provoca il rigore che Suarez realizza. Gli azzurri però vogliono la vittoria e Conte cambia: dentro Neres e Noa Lang per Politano e Mc Tominay, si passa ad un 4-3-3 puro. Il gol decisivo arriva da azione d’angolo al 79°: De Bruyne scambia veloce con Lang e la mette sulla testa di Hojlund, bravo ad anticipare Rui Silva. Nel finale brivido per un colpo di testa dj Hjulmand salvato miracolosamente da Milinkovic Savic.

Tabellino

Napoli – Sporting Lisbona: 2-1 (pt 1-0)

NAPOLI: Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez (81′ Olivera) Lobotka, Politano (69′ Neres), Anguissa, De Bruyne (81′ Gilmour), McTominay (69′ Noa Lang) Hojlund (90′ Lucca). All. Conte.

SPORTING LISBONA: Rui Silva; Fresneda, Quaresma (67′ Debast), Gonçalo Inácio, Maxi Araújo; Hjulmand, João Simões (76′ Morita) Quenda, Trincão (46′ Goncalves), Catamo (46′ Suarez) Ioannidis (67′ Santos). All. Rui Borges.

Arbitro: Makkelie (Olanda)

Marcatori: 36′ Hojlund, 62′ Suarez (rig.), 79′ Hojlund

foto fb sscnapoli.it