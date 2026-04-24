Napoli/Arzano – Controlli della polizia: il bilancio

Controlli in zona Chiaia.

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli, volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, gli agenti della Polizia di Stato, e nello specifico del Commissariato San Ferdinando, con la collaborazione di personale della Polizia Locale e dell’ASL Napoli 1, hanno effettuato controlli amministrativi presso diverse attività commerciali.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 18 persone e controllato 4 attività commerciali; la titolare di una di queste è sanzionata amministrativamente per violazioni delle prescrizioni relative alla concessione di occupazione di suolo pubblico e per irregolarità nell’installazione delle insegne. Inoltre, è stata imposta la chiusura ad horas per ragioni igienico-sanitarie.

Ponticelli: sanzionata un’attività commerciale installata abusivamente sul suolo pubblico.

Continuano i servizi predisposti dalla Questura di Napoli finalizzati al contrasto dell’abusivismo edilizio.

Nella scorsa mattinata, personale della Polizia di Stato, e nello specifico gli agenti del Commissariato Ponticelli, con il supporto del personale della Polizia Locale, dell’A.S.I.A. e del Comune di Napoli, hanno effettuato un controllo presso un’attività commerciale nel quartiere Ponticelli.

Nel corso del controllo, gli operatori hanno accertato che l’attività in questione era priva delle prescritte autorizzazioni sia amministrative che sanitarie; pertanto, la titolare è stata sanzionata amministrativamente per occupazione abusiva di suolo pubblico, per mancanza del manuale HACCP (relative alle condizioni di sicurezza e igiene alimentare) e per inosservanza di norme sullo smaltimento e raccolta differenziata dei rifiuti, elevando sanzioni per un totale complessivo di oltre 7.000 euro.

Infine, la merce in vendita è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Controlli ad Arzano.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio del comune di Arzano.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con la collaborazione di personale della Polizia Locale, hanno identificato 97 persone, di cui 21 con precedenti di polizia, controllato 44 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo e 4 a fermo amministrativo.

Ancora, gli operatori hanno contestato 10 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, mancanza della revisione periodica, guida senza cinture di sicurezza, guida senza patente e per mancato uso del casco protettivo, elevando sanzioni amministrative per un totale di 12.700 euro.