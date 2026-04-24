Napoli – Sanzionata un’attività commerciale installata abusivamente sul suolo pubblico

Continuano i servizi predisposti dalla Questura di Napoli finalizzati al contrasto dell’abusivismo edilizio.

Nella scorsa mattinata, personale della Polizia di Stato, e nello specifico gli agenti del Commissariato Ponticelli, con il supporto del personale della Polizia Locale, dell’A.S.I.A. e del Comune di Napoli, hanno effettuato un controllo presso un’attività commerciale nel quartiere Ponticelli.

Nel corso del controllo, gli operatori hanno accertato che l’attività in questione era priva delle prescritte autorizzazioni sia amministrative che sanitarie; pertanto, la titolare è stata sanzionata amministrativamente per occupazione abusiva di suolo pubblico, per mancanza del manuale HACCP (relative alle condizioni di sicurezza e igiene alimentare) e per inosservanza di norme sullo smaltimento e raccolta differenziata dei rifiuti, elevando sanzioni per un totale complessivo di oltre 7.000 euro.

Infine, la merce in vendita è stata sottoposta a sequestro amministrativo.