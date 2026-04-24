Ercolano – Blitz anti droga dei carabinieri, a finire nei guai un’intera famiglia

Questa notte a Ercolano i carabinieri della locale stazione sono stati impegnati in un blitz anti-droga. Nella lente dei controlli un’abitazione nel centro storico.

A finire in manette il 54enne già noto alle forze dell’ordine V. D. e sua moglie 57enne, incensurata. Nei guai anche la figlia 35enne dei due, anche lei incensurata, che è stata denunciata per favoreggiamento.

Quando i carabinieri hanno bussato alla porta di ingresso, i tre all’interno hanno tentato di disfarsi della droga gettandola dal balcone. Rinvenuti e sequestrati 57 grammi di hashish già suddivisa in dosi pronte alla vendita. Durante la perquisizione i carabinieri hanno trovato materiale per il confezionamento dello stupefacente e 205 euro in contanti nascosti nel comodino della 35enne. Gli arrestati sono in attesa di giudizio.