Napoli – Aggredisce i poliziotti, fermato 29enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 29enne di origini gambiane, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, per danneggiamento aggravato di beni della Pubblica Amministrazione, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, si sono recati presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli al fine di prelevare il predetto, destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Napoli, per poi accompagnarlo presso il CPR di Potenza.

Durante le fasi dell’accompagnamento, il 29enne ha iniziato a dare in escandescenza, sferrando dei calci e danneggiando sia il plexiglass divisorio della vettura di servizio sia il finestrino posteriore.

In quei frangenti, i poliziotti hanno tentato di riportare il soggetto alla calma, ma lo stesso ha proseguito nella sua condotta violenta, finché non è stato bloccato dopo una colluttazione. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.