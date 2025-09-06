Napoli – Sorpreso ad armeggiare vicino alcune autovetture in sosta, aggredisce gli operatori: arrestato

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 25enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, per danneggiamento dei beni della Pubblica Amministrazione, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Carbonara, sono stati avvicinati da alcuni passanti che segnalavano la presenza di un soggetto intento ad armeggiare su alcune autovetture in sosta.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno sorpreso il 25enne mentre cercava di aprire alcune portiere delle macchine in sosta. Lo stesso, alla vista degli operatori, ha tentato di darsi alla fuga finché non è stato bloccato a seguito di una colluttazione, durante la quale ha danneggiato la divisa ad un operatore.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.