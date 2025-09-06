Napoli – Rapina un giovane alla stazione centrale, arrestato 27enne

Nel pomeriggio di giovedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 27enne napoletano, con precedenti di polizia, per rapina.

In particolare, gli operatori Polfer, durante il servizio “Stazioni Sicure”, hanno notato il 27enne che, aggirandosi con fare sospetto tra i viaggiatori, ha avvicinato un giovane che aveva tra le mani uno smartphone e, approfittando di un momento di distrazione, glielo ha sottratto facendolo cadere per poi darsi alla fuga.

Immediatamente gli operatori hanno inseguito il prevenuto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato, trovandolo in possesso dello smartphone che è stato successivamente riconsegnato al legittimo proprietario.

Per questi motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.