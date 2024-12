Napoli- Modifiche al Codice della Strada: il Prefetto richiama l’attenzione di Sindaci e Forze dell’ordine

Si rende noto che il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha diffuso una comunicazione a tutti i Comuni dell’ambito metropolitano e alle Forze dell’ordine, richiamando l’attenzione sulla recente circolare del Ministero dell’Interno che ha fornito le prime disposizioni operative sulle molteplici modifiche normative apportate al Codice della Strada e ad altre disposizioni di legge, adottate nell’ambito di un generale progetto di revisione dell’ordinamento per incrementare la sicurezza stradale.

Il Prefetto ha sottolineato, in particolare, le modifiche al Codice della strada che attengono a diversi ambiti, quali quelli delle infrastrutture, della segnaletica, dei veicoli, delle condizioni per la guida, delle norme di comportamento, nonché dell’educazione stradale.

Inoltre, sono state evidenziate le nuove disposizioni normative in tema di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, di abbandono di animali, di età minima per la guida di veicoli adibiti al trasporto di persone e di maggiorazione dell’importo della sanzione amministrative per violazione delle disposizioni del Codice della Strada in caso di ritardato pagamento.

Il Prefetto ha richiesto a tutti i Comuni dell’area metropolitana di impartire le opportune disposizioni ai rispettivi Comandi di Polizia locale affinché vigilino sulla scrupolosa osservanza delle prescrizioni di legge e ha invitato le Forze dell’ordine a procedere alla massima diffusione, tra le competenti articolazioni territoriali, delle nuove disposizioni intervenute, con l’invito a voler comunicare eventuali casistiche particolari emerse sul territorio, meritevoli di approfondimenti.