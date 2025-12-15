Fonte sportellodeidiritti.org

Francia, Gran Bretagna, e Spagna in allerta per l’ondata di “super influenza” in Europa

La stagione influenzale di quest’anno si preannuncia come una delle più preoccupanti degli ultimi anni, poiché la variante H3N2, e in particolare il suo sottoceppo noto come “K”, si sta diffondendo a un ritmo che molti esperti descrivono come più rapido rispetto a qualsiasi anno precedente. La cosiddetta “super influenza” è ormai diffusa in vaste aree del mondo, causando un numero crescente di ricoveri ospedalieri, una forte pressione sugli ospedali e notevoli preoccupazioni per la salute negli Stati Uniti, in Europa e in Asia. Il virus H3N2 è uno dei due principali tipi di influenza stagionale ed è noto per la sua capacità di causare malattie più gravi, soprattutto nei gruppi vulnerabili. Quest’anno, la variante del sottoramo K sembra stia prendendo piede in molti Paesi. Si tratta di un ceppo che ha subito diverse mutazioni, determinando una sorta di “spostamento genetico” che lo allontana dal ceppo utilizzato per la vaccinazione della stagione in corso. Ciò potrebbe limitare la protezione offerta sia dalla precedente esposizione al virus sia dal vaccino di quest’anno, lasciando vulnerabile una percentuale maggiore della popolazione. L’influenza H3N2 si manifesta solitamente in modo improvviso e rapido, con sintomi che possono includere: febbre alta, grave affaticamento, tosse e naso che cola, dolori muscolari, mal di testa., in alcuni casi, vomito e diarrea. La malattia colpisce più comunemente gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da patologie pregresse. La maggior parte dei casi viene trattata a domicilio con: relax, idratazione e antipiretici. I sintomi solitamente si risolvono entro 5-7 giorni. Tuttavia, sintomi gravi come febbre persistente, disidratazione o difficoltà respiratorie richiedono cure mediche immediate. Negli Stati Uniti, il sottotipo K è stato identificato in più della metà degli stati, mentre i dati dei Centers for Disease Control and Prevention mostrano un forte aumento dell’attività epidemica. Solo nell’ultima settimana, l’attività influenzale è aumentata del 7%. Dall’inizio della stagione, 19.000 persone sono state ricoverate in ospedale e 730 decessi sono stati attribuiti all’influenza. Gli esperti sono preoccupati sia per l’elevato numero di casi sia per la maggiore gravità che caratterizza le epidemie di H3N2 in generale. Nel Regno Unito la situazione è particolarmente urgente. I ricoveri ospedalieri dovuti all’influenza sono aumentati del 50% rispetto allo scorso anno e sono aumentati di dieci volte rispetto al 2023. Il Servizio Sanitario Nazionale afferma che il sottotipo K è diventato il ceppo dominante nel Paese, mettendo a dura prova gli ospedali. Alcuni di essi, come l’University Hospitals di Birmingham, hanno dichiarato lo stato di crisi a causa dell’aumento del flusso di pazienti. La riduzione della copertura vaccinale è citata come uno dei fattori che aggravano la diffusione. La diffusione non si limita agli Stati Uniti e al Regno Unito. In Francia, le autorità sanitarie stanno registrando un aumento dei casi in tutte le fasce d’età, con una graduale pressione sul sistema sanitario. In Spagna, e in particolare a Maiorca, si è registrato un aumento significativo della domanda di mascherine e farmaci antinfluenzali, a dimostrazione dell’aumento dei casi registrato nelle ultime settimane. Il sottoclade K non è limitato all’Occidente. In Giappone è emerso come il ceppo dominante dell’influenza, mentre in Canada i primi segnali mostrano una tendenza simile a quella degli Stati Uniti. La presenza simultanea della stessa ondata epidemica in così tante aree crea forte preoccupazione per gli sviluppi delle prossime settimane. La diffusione esplosiva del sottoclade K dell’H3N2 è dovuta a molti fattori. Questo particolare ceppo presenta differenze rispetto alle precedenti varianti influenzali, rendendo la popolazione meno protetta. Le epidemie di H3N2 sono comunque più intense e gravi, mentre la stagione di quest’anno è iniziata prima rispetto agli altri anni, consentendo al virus di diffondersi più rapidamente. Inoltre, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, grazie alle misure di protezione adottate negli anni precedenti, un numero minore di persone, soprattutto bambini, è entrato in contatto con l’influenza stagionale, rendendo più vulnerabili al nuovo virus.