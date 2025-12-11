Fonte e foto sportellodeidiritti.org

Donatore di sperma con mutazione cancerogena ha generato 200 bambini

Un’inchiesta dell’EBU Investigative Journalism Network rivela come lo sperma di un donatore affetto da una rara mutazione genetica collegata a un rischio maggiore di cancro abbia permesso di concepire almeno 197 bambini in tutta Europa. Il lavoro è iniziato quando i giornalisti dell’emittente pubblica danese DR hanno seguito le prime piste in primavera, presentando richieste di accesso alle informazioni e identificando i legami del donatore con cliniche in tutta Europa. Riconoscendo la portata della vicenda, DR ha portato il caso all’EBU Investigative Journalism Network nell’ottobre 2025. Decine di famiglie in Europa, sono state invitate a sottoporre i propri figli a test specialistici dopo che è stato scoperto che lo sperma utilizzato per concepirli proveniva da un donatore con un gene cancerogeno. Circa il 20% dei 197 bambini nati dallo sperma dell’uomo di cui non è stato reso noto il nome sono portatori di una mutazione che quasi sempre causa il cancro, mentre alcuni bambini sono già morti a causa di questa malattia. La rivelazione arriva dopo uno studio condotto dalla rete di giornalismo investigativo dell’Unione europea di un team di giornalisti provenienti da Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Regno Unito e dall’EBU in Svizzera di 14 organizzazioni di media. Nel 2005, quando era ancora studente, il donatore anonimo “7069” offrì il suo sperma in cambio di un pagamento alla Banca Europea dello Sperma in Danimarca, la quale ammise che lo sperma era stato distribuito a troppi destinatari. La banca ha tuttavia sottolineato che la mutazione in questione “non viene rilevata preventivamente attraverso test genetici”. Il donatore era sano, ma senza saperlo era portatore della mutazione in una parte delle cellule precursori da cui si formano gli spermatozoi. “Abbiamo bambini che hanno già sviluppato due diversi tipi di cancro e alcuni sono morti in tenera età”. Si tratta di una mutazione nel gene TP53, che svolge un ruolo fondamentale nella protezione dell’organismo dal cancro. I bambini che ereditano la mutazione hanno il 90% di probabilità di sviluppare diversi tipi di cancro, tra cui cancro al seno e al cervello, sarcomi e leucemia, tra gli altri. La condizione genetica è chiamata sindrome di Li-Fraumeni. “È una diagnosi orribile”, ha detto alla BBC Claire Turnbell, professoressa di genetica presso l’Institute of Cancer Research di Londra. “È molto dura per una famiglia. Si vive con quel rischio per tutta la vita ed è chiaramente devastante”. Le portatrici della mutazione devono sottoporsi annualmente a risonanza magnetica ed ecografie addominali per individuare eventuali tumori. Alcune donne scelgono di sottoporsi a mastectomia preventiva.. Il caso è iniziato all’inizio di quest’anno, quando i pediatri che hanno esaminato bambini affetti da cancro hanno sollevato preoccupazioni presso la Società europea di genetica umana. Come hanno riferito, avevano identificato 23 portatori della mutazione su un totale di 67 bambini identificati fino ad allora. L’indagine, basata su documenti e interviste con medici e pazienti, ha portato alla luce decine di altri casi. Il numero effettivo potrebbe superare i 197 bambini, poiché alcuni Paesi non hanno ancora inviato i dati. “Ci sono parecchi bambini che hanno già sviluppato il cancro”, ha affermato il dott. Edvig Kasper dell’ospedale universitario di Ruem. “Abbiamo anche alcuni bambini che hanno già sviluppato due diversi tipi di cancro e alcuni sono morti in età molto giovane” La Banca europea dello sperma ha ammesso che in alcuni casi sono stati superati i limiti imposti da alcuni paesi sul numero di volte in cui può essere utilizzato lo sperma di ciascun donatore. In Belgio, ad esempio, il limite è di sei famiglie. Oppure in Grecia: sebbene le autorità greche non abbiano risposto alla richiesta di dati ufficiali, l’indagine ha rivelato che lo sperma è stato inviato a nove cliniche nel paese. Un oncologo pediatrico in Grecia ha riferito di aver rilevato la mutazione in tre bambini della stessa famiglia, concepiti con lo sperma dello stesso donatore. Uno dei bambini ha sviluppato un cancro, mentre un altro bambino con la mutazione è stato successivamente identificato.Ciononostante, lo sperma del donatore 7069 è stato utilizzato da 38 donne che hanno avuto 53 figli. Anche se l’Italia non è uno dei 14 paesi europei in cui lo sperma è stato venduto a cliniche per la fecondazione in vitro, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, invita i genitori nostri connazionali che eventualmente hanno ottenuto lo sperma dalla Banca Europea dello Sperma in Danimarca a contattare l’autorità competente nel nostro Paese.