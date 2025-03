Ercolano – Sospensione dell’erogazione idrica programmata per l’11 marzo: i dettagli

Gori informa, che per un intervento di manutenzione programmato da parte del gestore del servizio elettrico ENEL, che prevede l’interruzione dell’alimentazione elettrica ai nostri impianti idrici, è prevista la sospensione dell’erogazione idrica nel Comune di ERCOLANO.

Sono pertanto previste mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica dalle ore 11:00 alle ore 16:50, di martedì 11 marzo 2025, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:

Contrada Arena San Vito,

Località San Vito,

Via Arena San Vito,

Via Case Vecchie,

Via Ex Cook,

Via Giuseppe Mercalli,

Via Giuseppe Semmola,

Via Morta Viola,

Via Ripa di Quaglia,

Via Sacerdote Benedetto Cozzolino,

Via San Vito,

ed in tutte le traverse della zona.

Alla riapertura del flusso idrico, potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, per i quali si consiglia di far scorrere, per alcuni minuti, l’acqua dai propri rubinetti.