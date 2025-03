Napoli – Controlli della polizia: droga e violazione della sorveglianza speciale, due arresti. Il bilancio

Ponticelli: sorpreso con 100 dosi di crack, cocaina e denaro contante. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 49enne napoletano con precedenti di polizia.

In particolare, gli agenti del Commissariato Ponticelli, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Luigi Franciosa hanno notato due soggetti che, alla loro vista, si sono messi in fuga.

I poliziotti sono riusciti a bloccarne uno dei due che è stato trovato in possesso di un pacchetto di sigarette contenente 100 dosi di crack, una bustina di cocaina e 305 euro in banconote di vario taglio.

Via Mezzocannone: viola la misura della sorveglianza speciale. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 44enne napoletano per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, in via Mezzocannone hanno controllato un soggetto accertando che lo stesso era sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale, emessa dal Tribunale di Napoli il 24 gennaio 2024, della durata di 2 anni con obbligo di dimora dalle 20 alle 7 presso il proprio domicilio e obbligo di preavviso all’Autorità preposta alla sorveglianza; prescrizioni che, difatti, aveva violato.

Controlli della Polizia di Stato a porta Nolana e zone limitrofe.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato controlli straordinari a porta Nolana.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, con personale della Polizia Metropolitana e dell’ASL Napoli 1 Centro, ed il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato controlli a porta Nolana e nelle zone limitrofe.

Nello specifico, gli operatori hanno identificato complessivamente 187 persone, controllato 46 veicoli e contestato 4 violazioni del Codice della Strada.

Nel corso del servizio sono stati controllati, altresì, 15 esercizi commerciali ai cui titolari sono state imposte prescrizioni di varia natura, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di 10.000 euro e sequestrati 15 kg di generi alimentari in cattivo stato di conservazione.