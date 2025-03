Boscoreale/Pompei – Rubinetti a secco per interventi sulla rete idrica il 12 marzo: ecco le vie interessate

Gori comunica che nell’ambito delle azioni per la tutela della risorsa, è in programma un intervento sulla rete idrica del Comune di BOSCOREALE.

Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle 09:30 alle 12:30 di mercoledì 12 marzo 2025, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:

TRAVERSA I DI VIA PARRELLA

TRAVERSA II DI VIA PARRELLA

TRAVERSA III DI VIA PARRELLA

VIA GANDHI

VIA GROTTA

VIA GROTTA PARRELLA

VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA

VIA PARRELLA

VIA PARRELLE

VIA PASSANTI SCAFATI

VIA SISTO SANSEVERINO

VIA SPINELLI

VIA STEFANO DE MARINO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

L’interruzione del servizio è dovuta ai lavori di collegamento tra i nuovi tratti di rete realizzati e la condotta che li alimenta.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

Gori comunica che nell’ambito delle nostre azioni per la tutela della risorsa, è in programma un intervento sulla rete idrica del Comune di POMPEI.

Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle 09:30 alle 12:30 di mercoledì 12 marzo 2025, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:

VIA GROTTA PARRELLA

VIA NOLANA

VIA PIZZO MARTINO

VIA SPINELLI

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

L’interruzione del servizio è dovuta ai lavori di collegamento tra i nuovi tratti di rete realizzati e la condotta che li alimenta.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.