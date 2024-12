Gragnano – Botti in un garage, tra i palazzi e i negozi: 2 persone arrestate

Cipolle, Lupi e rendini. Poi micce e cilindri di cartone pressato da “farcire” con la polvere pirica.

Centinaia di fuochi, tutti stipati in un garage di un’abitazione in via Madonna delle Grazie, nel comune di Gragnano.

2 le persone arrestate dai Carabinieri della sezione operativa di Castellammare di Stabia. Sono padre e figlio e hanno 55 e 23 anni. Erano loro a custodire tutto il necessario per confezionare botti illegali, senza alcuna cautela e misure di sicurezza.

Nell’elenco dei sequestri 28 cipolle, già sufficienti a sventrare il box, 204 “lupi”, 1 “rendino” e 1170 cilindri.

Il materiale è stato affidato ai carabinieri artificieri del Comando Provinciale di Napoli.

Per i 2, ora ai domiciliari, sono scattate le manette per detenzione illegale di materiale esplosivo.