Torre del Greco – Furgone con rifiuti in giro per la città, scatta il sequestro

Non si arresta la lotta al conferimento irregolare dei rifiuti a Torre del Greco, che vede in prima linea gli agenti del comando di polizia municipale. L’ultima attività ha riguardato quello che aveva tutte le sembianze di un potenziale sversamento di materiali inerti e altri rifiuti non differenziati, che con ogni probabilità sarebbe andato a far crescere la casistica dei depositi illegali in città. A sventarlo una squadra dei caschi bianchi del comando di largo Costantinopoli, agli ordini del dirigente Gennaro Russo e coordinata dai tenenti Marianna Luciano e Domenico Troiano, che ha intercettato, a via che Mena a Santa Croce, zona posta a ridosso di via Fontana, un furgoncino carico di scarti di ogni genere.

Tutto è partito dalla segnalazione del dec alla nettezza urbana, Raffaele Magliulo, che ha individuato il veicolo Piaggio con a bordo i rifiuti. A guidarlo, come poi accertato dagli agenti, un uomo di 57 anni. Una volta fermato, il conducente è stato portato negli uffici del comando, dove è stato accertato che l’autocarro non risultava tra i veicoli iscritti all’albo nazionale gestori ambientali e dunque non era autorizzato a svolgere l’attività di trasporto rifiuti.

Da una verifica fatta prima sul posto e poi con addetti incaricati, gli scarti trasportati erano rifiuti speciali non pericolosi, quale materiale di risulta e derivante da attività edile (sacchi di intonaco, malta e tubature di varie dimensioni), un fornetto elettrico e rifiuti assimilabili a quelli urbani.