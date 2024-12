Nuovo appuntamento con l’Agorà dei Giovani a cura del Forum dei Giovani di Torre del Greco

Nuovo appuntamento con l’Agorà dei Giovani a cura del Forum dei Giovani di Torre del Greco. L’ente di rappresentanza giovanile della città del corallo chiama a raccolta i cittadini per discutere delle cosiddette “fragilità nascoste”. Uno sguardo, dunque, sulla salute mentale e sui disturbi alimentari. L’iniziativa è fissata per la serata di venerdì 13 dicembre, dalle ore 19:00 alle ore 22:00 presso la sala conferenze del Palazzo Baronale a Torre del Greco. Dall’influenza dei social media alle misure che la politica intraprende sulla salute mentale e i disturbi alimentari: i giovani apriranno un tavolo di confronto critico per riflettere sulle tematiche. Saranno ospiti dell’Agorà del 13 dicembre il biologo nutrizionista Luigi Speranza, l’educatrice Viviana Eboli e Silvana Gaudino – dottoressa in scienze e tecniche psicologiche. A moderare la seduta saranno invece i membri dell’Assemblea del Forum dei Giovani – Simona Sellitto e Elena Matrone. <<Come consigliera del Forum sono orgogliosa di moderare questo incontro dell’Agorà. Il dibattito sarà dedicato alla salute mentale e ai disturbi alimentari, temi delicati che spesso restano invisibili ma che riguardano molti di noi. Avremo il piacere di confrontarci con ospiti esperti del settore. Credo che iniziative come il progetto Agorà siano fondamentali per creare consapevolezza e offrire spazi di dialogo e supporto>> – spiega la consigliera del Forum Simona Sellitto. <<Un altro appuntamento per discutere di importanti tematiche che spesso non emergono. L’Agorà è il nostro contributo nella creazione di spazi di discussione democratica nel segno del rispetto del punto di vista altrui>> – dichiara l’ufficio di presidenza del Forum dei Giovani.