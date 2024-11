Juventus Next Gen – Turris 0-0 – Finisce con un pari a reti bianche il recupero della quindicesima giornata

Juventus Next Gen – Turris: 0-0 – Finisce con un pari a reti bianche il recupero della quindicesima giornata.

Pareggio senza reti ed emozioni quello tra Turris e Juventus Next Gen.

Parte bene la squadra di casa con un tiro pericoloso di Guerra, poi crollano i ritmi di gioco e finiscono le emozioni.

Nella seconda frazione il copione è sempre lo stesso, le due squadre non si sbilanciano e non cercano quasi mai la via della rete, se non da tiri dalla media distanza che non inquadrano lo specchio della porta. Juventus e Turris si accontentano di un pari che, seppur poco, muove la classifica.

Primo tempo

Al 10′ grande parata di Marcone su un tiro di Guerra da posizione ravvicinata. Juventus Next Gen vicina al vantaggio.

Al 44′ si fa vedere in avanti la Turris con Cocetta che di testa manda a lato.

Secondo tempo

Al 50′ ci prova Onofrietti dai 20 metri, il tiro finisce alto.

Al 80′ vicina al vantaggio la Turris. Ekuban recupera palla nella trequarti, e arriva al tiro dal limite, pallone alto.

Al 81′ Comenencia serve Guerra a rimorchio, ma il giocatore juventino manda sopra la traversa.

Al 92′ ci prova Puzcka, Marcone però respinge.