Torre del Greco – Parte il cartellone degli eventi legati alle festività natalizie

Con l’inaugurazione del villaggio Felice Natale e del vicino luna park tra il parco Salvo D’Acquisto e il parcheggio Palatucci, da ieri sera – giovedì 12 dicembre – hanno preso ufficialmente il via le iniziative natalizie nella zona del quartiere Sant’Antonio. Sono inoltre attivi gli stand posti all’interno della villa comunale Ciaravolo di corso Vittorio Emanuele, dove è possibile trovare oggettistica legata alle feste ed altri manufatti artigianali realizzati dai diversi espositori (borse lavorate a mano, oggetti in corallo e cammei compresi piccolo presepi, addobbi natalizi, bigiotteria, prodotti vintage). E in questo fine settimana prendono il via i primi appuntamenti del ricco programma che accompagnerà i cittadini di Torre del Greco, voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, con la direzione artistica di Gigi Di Luca: questa sera, ore 20, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, il Magma Ensemble propone “In… canti di Natale”, mentre domani nella chiesa della Santissima Annunziata è prevista, sempre alle 20, “LuxAnimae-tra cielo e terra” con Marina Bruno, Ondanueve String Quartet e Michele Maione. Domani partono anche gli appuntamenti del programma “Nativi vesuviani” nella villa comunale Ciaravolo (alle ore 19): si comincia con la presentazione dei libri di Mariella Romano, Ricciola di mare, e Aldo Vella, Il caso Coutrel. Domenica 15 sarà la volta di “Gaeta ultimo atto” di Camillo Linguella.

Ricco il programma di eventi per la prossima settimana, quando partirà il segmento di “Natale in villa”, che si apre al cineteatro Corallo con Noa Symphonic in concerto con l’orchestra del conservatorio Sala di Benevento (ore 20.30, ingresso 7 euro, il ricavato sarà utilizzato per progetti di inclusione sociale). Nella villa comunale Ciaravolo, sempre alle 20.30, v enerdì 20 “Natale in musica-Giovani artisti in scena” a cura del Forum dei Giovani con il gruppo musicale Ear Buzz; sabato 21 Ray Gelato & The Giants in “The Godfather of swing”; domenica 22 Agro Jazz orchestra campana in “The voice of Christmas”.

Altro artista atteso in città è Maurizio Casagrande, protagonista giovedì 19 dicembre alle 20, nella chiesa di Santa Maria del Carmine con i Li Febi Armonici di “La leggenda del mare da Omero ai migranti”, concerto-spettacolo di Franco Cutolo. Domenica 20 due appuntamenti (sempre alle 20): nella chiesa di Santa Maria La Bruna concerto da camera a cura della banda musicale “I Corallini” mentre nella basilica di Santa Croce si esibiranno gli Etnica Ditirambo in “Era nott’ ‘e parea miezo juorno”.