Torre del Greco – Torna Mercatorre in versione natalizia

Arriva l’edizione speciale di Natale di Mercatorre, due giornate uniche per immergersi nella magia delle feste! Vi aspettiamo sabato 14 e domenica 15 dicembre, dalle 17:00 alle 24:00, nell’area esterna del Complesso degli ex Molini Meridionali Marzoli.

In questa edizione natalizia, Mercatorre offre una selezione esclusiva di articoli artigianali, abbigliamento e oggetti vintage, il tutto avvolto in un’atmosfera festiva con musica e spettacoli pensati per tutta la famiglia.

La storica zona industriale di Torre del Greco sarà il cuore pulsante di un evento che celebra l’artigianato locale e le tradizioni natalizie. Tra stand artigianali e di modernariato, street food e musica, ce n’è per tutti i gusti.

Si ricorda che, a causa delle sopraggiunte disposizioni per la processione dell’Immacolata, gli orari dell’evento sono stati modificati: si svolgerà esclusivamente nel pomeriggio e in serata, dalle 17:00 alle 24:00.

L’iniziativa è organizzata da Stecca e CoBar, con l’obiettivo di attrarre non solo i residenti, ma anche turisti e appassionati, valorizzando uno dei luoghi simbolo di Torre del Greco e promuovendo il tema della sostenibilità e del riuso.