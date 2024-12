Torre del Greco – Ricco programma di eventi per le festività natalizie: ci saranno Noa, Piovani e Casagrande

Tredici concerti-spettacoli, undici performance di artisti e musicisti di strada, altri undici appuntamenti tra presentazioni di libri e incontri con la partecipazione di sedici autori, quattro incontri culturali con le associazioni, una mostra presepiale e un presepe vivente. Sono i numeri del programma natalizio pensato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, grazie al lavoro dell’ufficio Cultura guidato dal dirigente Gaetano Camarda e alla direzione artistica affidata a Gigi Di Luca. Un programma che si divide in quattro sezioni: N atale in villa, in chiesa, in strada e la rassegna culturale Nativi vesuviani.

I due appuntamenti clou sono quelli in programma nelle sale del cineteatro Corallo di corso Vittorio Emanuele, entrambi programmati alle 20.30: il 18 dicembre Noa Symphonic in concerto con l’orchestra del conservatorio Sala di Benevento, domenica 29 dicembre sarà invece la volta di Nicola Piovani con “Note a margine”. Per entrambi gli spettacoli è stato previsto un biglietto di ingresso di 7 euro: il ricavato sarà devoluto in beneficenza per progetti di inclusione per persone con disabilità. L’acquisto dei biglietti potrà essere effettuato online in prevendita e ai botteghini del Corallo. Nei prossimi giorni saranno resi noti i dettagli. Da segnalare inoltre, stavolta nella chiesa di Santa Maria del Carmine (ore 20), il concerto-spettacolo di Franco Cutolo “La leggenda del mare ‘da Omero ai migranti’” con Li Febi Armonici e la partecipazione di Maurizio Casagrande

Questi gli eventi previsti nel palco allestito all’interno della villa comunale Ciaravolo di corso Vittorio Emanuele (inizio fissato alle 20.30): il 20 dicembre “Natale in musica-Giovani artisti in scena” a cura del Forum dei Giovani e il gruppo musicale Ear Buzz; il giorno seguente Ray Gelato & The Giants in “The Godfather of swing”; domenica 22 dicembre sarà la volta di Agro Jazz orchestra campana in The voice of Christmas; lunedì 23 è previsto Eric Waddel & Abundant Life Gospel Singers; a chiudere il programma in villa sabato 28 dicembre Kiepò e A Paranza r’o Lione.

“ Il programma per le festività natalizie a Torre del Greco – afferma il sindaco Luigi Mennella – è estremamente articolato e variegato. L’obiettivo è da un lato di rispondere alle richieste di una fetta di popolazione assai ampia e, dall’altro, favorire, come già avvenuto con la festa dei quattro altari e con altre iniziative promosse in questo primo anno e mezzo di amministrazione, l’arrivo nella nostra città di visitatori di altri comuni. In questa ottica, va letta anche la decisione di puntare sull’area del quartiere Sant’Antonio compresa tra il parco Salvo d’Acquisto e il parcheggio Palatucci, dove nei prossimi giorni saranno inaugurati il Villaggio di Felice Natale e il vicino luna park con annessa una pista di pattinaggio”.