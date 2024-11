Turris – Foggia 1-2 – Non basta una buona prestazione, una doppietta di Millico stende i corallini

Dopo una settimana piena di polemiche, la Turris non riesce a rispondere sul campo, perdendo contro il Foggia, nonostante una grande prestazione.

Passano in vantaggio i corallini grazie a Castellano, ma due grandissime reti di Millico ribaltano il match.

Nella ripresa gli uomini di Conte ci provano ma la sfortuna e poca precisione sotto porta fanno si che il risultato resti quello della prima frazione.

Primo tempo

Al 11′ Turris in vantaggio con Castellano che calcia da 25 metri e con un gran tiro batte Perina.

Al 16′ pareggia subito il Foggia. Millico salta tre difensori con un grande slalom, si trova a tu per tu con Marcone e segna.

Al 38′ occasione per la Turris. Nocerino raccoglie un cross dalla sinistra, ma di testa spedisce fuori.

Al 44′ rimonta del Foggia. Millico salta ancora tutta la difesa corallina e realizza un altro grande gol.

Secondo tempo

Al 59′ Turris vicina al pari con Giannone che di testa colpisce su cross di Scaccabarozzi, Perina però con un grande intervento salva il Foggia.

Al 67′ ancora corallini pericolosi con Nicolao che in area colpisce per ultimo dopo un rimpallo, pallone alto.

Al 69′ Turris vicinissima al pareggio. Onofrietti calcia a botta sicura, ma Parodi salva sulla linea con un grande intervento di testa.

Al 83′ Foggia in dieci. Vezzoni espulso per doppia ammonizione.

Al 90′ ancora Turris pericolosa, Porro calcia dall’interno dell’area, ma il suo tiro viene murato dalla difesa.

Al 94′ sembra stregata la porta. Armiento colpisce di testa a botta sicura, ma manda alto.