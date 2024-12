Volla – Sospensione erogazione idrica il 18 dicembre: ecco le zone coinvolte

GORI comunica che per , sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 14:00 alle 23:00 di mercoledì 18 dicembre 2024, nelle seguenti zone di VOLLA:

PIAZZALE SAN MICHELE

VIA ALDO MORO

VIA ALESSANDRO MANZONI

VIA ALESSANDRO VOLTA

VIA ANTONIO DE CURTIS

VIA ANTONIO GRAMSCI

VIA ARMANDO DIAZ

VIA BEATO V.ROMANO

VIA CADUTI DI NASSIRYA

VIA CAVOUR

VIA CESARE BATTISTI

VIA DANTE ALIGHIERI

VIA DON LUIGI STURZO

VIA EDUARDO DE FILIPPO

VIA FAUSTINO

VIA FERDINANDO MAGELLANO

VIA FILICHITO

VIA FRANCESCO PETRARCA

VIA GIACOMO LEOPARDI

VIA GIOSUE’ CARDUCCI

VIA GIUSEPPE PARINI

VIA GIUSEPPE VERDI

VIA IV Novembre

VIA LUFRANO

VIA LUIGI EINAUDI

VIA MONTANINO

VIA MONTEOLIVETO

VIA NAPOLI

VIA PALAZZIELLO

VIA PIETRO NENNI

VIA POZZO BIANCO

VIA ROMA

VIA ROSSI

VIA ROSSINI

VIA SALVATOR ROSA

VIA SALVATORE DI GIACOMO

VIA SAMBUCO

VIA SAN DOMENICO

VIA SAN GIORGIO

VIA SAN SEBASTIANO

VIA TORINO

VIA VINCENZO BELLINI

VIA VITTORIO ALFIERI

VIA VITTORIO EMANUELE

VIALE DEI PINI

VIALE MICHELANGELO

VIALE VESUVIO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

*VIA FILICHITO, (dal civico 210 al civico 1 direzione Volla).

L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’installazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici ed è volta alla riduzione delle perdite.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.