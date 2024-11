Turris – La società risponde alle critiche dopo la penalizzazione: ‘Tutte le nostre forze sono rivolte al miglioramento’

Di seguito la nota del club corallino:

“Mentre lavoriamo alla Turris del futuro con impegno e sacrificio, dispiace leggere nuove dichiarazioni negative che infangano il lavoro positivo che chi ama la Turris sta provando a fare. La società non risponde alle dichiarazioni dei singoli che verranno valutate nelle sedi opportune, concordando sull’unica affermazione che la verità verrà fuori per tutti.

Piuttosto invita i tifosi e tutti coloro che amano la Turris a compattarsi e a non cadere nelle polemiche: l’unione fa la forza, ognuno è pronto ad assumersi la responsabilità dei propri errori ma la campagna di demolizione di ogni sforzo positivo della società non merita attenzione. Tutte le nostre forze in questo momento sono rivolte al miglioramento. Contiamo sul supporto di chi vuole il bene della Turris”.