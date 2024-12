Torre del Greco- Domani alle ore 18 inaugurazione del Villaggio Felice Natale

Attivo nella villa D’Acquisto. Apertura anche del luna park al parcheggio Palatucci

Sarà inaugurato domani, giovedì 12 dicembre, alle ore 18, il Villaggio Felice Natale, quest’anno allestito, su indirizzo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, nella villa comunale Salvo D’Acquisto di viale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Contemporaneamente, sarà attivato anche il vicino luna park, allestito nel parcheggio Palatucci. L’obiettivo, nelle intenzioni dell’ente, è far vivere la magia del Natale a cittadini e visitatori con una serie di eventi e attività che possano coinvolgere tutta la famiglia.

Il villaggio ospiterà in primis l’area animazione, con attività, scenografie e attrazioni. Sette le aree tematiche: la casa di Babbo Natale, il villaggio del Grinch, il Polo Nord con il “Polar Express”, il mondo di Harry Potter, il mondo di Willy Wonka, il laghetto incantato e il mondo di marzapane. Previsti anche laboratori ludici e didattici (creazione di decorazioni natalizie, letterina di Babbo Natale, preparazione dolci e biscotti natalizi), tornei di videogiochi, animazione e spettacoli (esibizioni natalizie e di bande musicali, spettacoli a tema e racconti animati, danze e performance artistiche dal vivo). Presente anche l’area mercatini e quella dedicata al food, con casette di legno dove sarà possibile trovare prodotti artigianali e natalizi. Presente inoltre una casetta riservata alle associazioni onlus (ActionAid, Amnesty International, Medici senza frontiere, Save the Children, Telethon e Unicef) dove le singole realtà potranno promuovere le loro meritorie attività.