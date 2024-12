Il Panathlon parla del credito sportivo nella conviviale di fine anno, Mennella: “Progetto per realizzare il nuovo stadio”

Credito sportivo e strutture: due facce della stessa medaglia. Di questo si è parlato ieri, mercoledì 11 dicembre, nel corso della tradizionale conviviale di fine anno organizzata all’hotel Poseidon dal club costiera sorrentina e Vesuvio del Panathlon International, club presieduto da Liberato Esposito. Tutto è ruotato attorno alla presenza di Giuseppe Ranieri, responsabile per la Campania e la Calabria dell’istituto per il credito sportivo, che ai presenti ha illustrato le possibilità per le amministrazioni locali e per le società di adire a specifici finanziamenti finalizzati alla realizzazione di strutture sportive. Ad ascoltarlo, tra gli altri, il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, che ha illustrato l’idea di realizzare un nuovo stadio nell’area dove sorgeranno anche palazzetto e piscina.

Prima però è stata la volta di Esposito, che ha fatto gli onori di casa insieme al patron del Poseidon, Celestino Passaro. Il presidente del club Panathlon ha salutato i presenti e passato in rassegna “i valori di lealtà che sono alla base dei concetti legati allo sport della nostra struttura”. Esposito ha anche premiato quattro iscritti che hanno raggiunto i dieci anni di permanenza nel club: si tratta di Marcello Ambrosino, Francesco Arena, Giovanni Merlino e Ciro Russo.

A prendere la parola è stato quindi il primo cittadino: “L’amministrazione comunale – ha detto Luigi Mennella – è molto attenta allo sport, sia quello praticato, sia quello legato alle strutture. Sotto quest’aspetto, va letto l’avvio dei lavori per la realizzazione del palazzetto dello sport, lavori che proseguono secondo il cronoprogramma, e la prossima apertura del vicino cantiere per la realizzazione della piscina comunale”. Ma è sullo stadio che il sindaco si è soffermato: “Abbiamo appostato in bilancio i soldi per il progetto di un impianto di calcio, sempre nella zona di viale Europa, con capienza tale da ospitare partite di serie B”.