Torre del Greco – Natale in casa Portosalvo, ritorna l’appuntamento con il presepe itinerante

Un presepe itinerante dove è possibile immergersi in un racconto. Natale in casa Portosalvo rinnova l’appuntamento per vivere la magia del Natale con un presepe vivente per ricordare i 230 anni dall’eruzione del Vesuvio e la successiva ricostruzione della città. Importante è la figura di San Vincenzo che accompagnerà i visitatori in un viaggio emozionale tra tradizioni e spiritualità. L’appuntamento e’ per il 27-28-29 Dicembre e per il 3-4 Gennaio dalle 19:30 alle 22:30. Ingresso gratuito con area food a prodotti locali