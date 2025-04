Torre del Greco – La Banca di Credito Popolare inaugura il nuovo sportello evoluto Self@bcp

Inaugurato il nuovo sportello evoluto Self@bcp pensato per offrire ai Clienti un accesso autonomo a numerosi servizi bancari, solitamente disponibili solo con la presenza di un operatore.

Questo progetto si inserisce nel percorso di modernizzazione intrapreso dalla Banca, volto a rendere l’esperienza del Cliente più semplice, efficiente e al passo coi tempi.

Vogliamo offrire ai nostri Clienti la possibilità di vivere la banca in modalità smart con le nuove postazioni self che permettono di concludere in autonomia e in totale sicurezza le più diffuse operazioni.

Mario Crosta, direttore generale della Bcp: “Un passo in avanti importante. Un passo in avanti che va ad aggiungere qualità e possibilità di operare per la nostra clientela, con il personale che potrà essere dedicato anche a fare consulenza di natura evoluta. La Banca ha già rivisto il proprio modello di servizio e l’idea è quella di mantenere solide e molto forti le radici nel territorio e al tempo stesso di adeguarsi all’evoluzione che il mercato finanziario ha avuto. Sono state riviste le aree e le filiali e sono state inserite al servizio della clientela delle figure di consulenza che vanno a supporto tanto dell’attività delle famiglie che delle imprese.”

“L’apertura di questo sportello bancario evoluto – ci racconta Mauro Ascione, presidente della Banca – rappresenta un passo importante nel percorso di innovazione che la Banca ha voluto. Ma anche un segnale concreto di vicinanza alle persone e al territorio in un momento in cui l’evoluzione tecnologica ha fatto cambiare il nostro modo di lavorare, di pensare, di comunicare. Era quindi necessario che la Banca adottasse questi modelli di servizio sicuramente più avanzati. Questo non significa abbandonare i clienti, anzi, l’esatto contrario. Non solo sarà possibile effettuare delle operazioni anche intuitive in quanto molto semplice è l’utilizzo di questi mezzi. Dietro questi progetti di grande innovazione c’è un gruppo di persone appassionate e competenti che portano avanti dei progetti e che accompagneranno la clientela in tutto il mondo. Questo insediamento è il terzo in tutt’Italia dove si possono fare tutte le operazioni di sportello oltre che poter fare investimenti.”

Don Giosuè Lombardo ha officiato il rito della benedizione di questi nuovi locali.