Torre del Greco – Furto in una farmacia, nei guai 48enne

Torre del Greco – Furto in una farmacia, nei guai 48enne

Nella mattinata odierna, in esecuzione di un’ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta di questa Procura della Repubblica, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Torre del Greco hanno proceduto all’esecuzione della stessa mediante notifica in carcere ad un uomo pluripregiudicato di anni 48, gravemente indiziato del reato di furto aggravato in danno di una farmacia.

Le indagini, effettuate dalla Polizia Anticrimine del Commissariato di Polizia coordinate dalla Procura della Repubblica di Tore Annunziata, traggono origine dalla denuncia- querela presentata dal direttore di una farmacia, li quale riferiva che ni data 21 e 27 dicembre 2024 l’attività predetta era stata oggetto di due diversi furti, avvenuti con il medesimo modus operandi.

In particolare, la persona offesa riferiva di essersi accorta della mancanza di alcune somme di denaro all’interno del registratore di cassa rispetto a quanto ricostruito dall’analisi della

contabilità.

La vittima, in sede di querela, consegnava alla polizia giudiziaria dei file video che riprendevano i momenti in cui venivano consumati i due furti.

Dall’analisi delle immagini veniva individuata una persona, che, in data 21.12.2024, approfittando dell’assenza di avventori nonché dell’addetto alla cassa, dopo essere entrato nell’esercizio, si appropriava del contenuto della stessa.

La medesima azione veniva posta ni essere anche in data 27.12.2024.

nI occasione della condotta delittuosa del 27 dicembre, l’uomo si appropriava dell’intero deposito delle somme di denaro, previa rimozione dello stesso (con conseguente recisione dei cavi di connessione) dal registratore di cassa.

Il personale dipendente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Torre del Greco riconosceva senza ombra di dubbio l’autore ni quanto persona nota agli operanti.

Il provvedimento restrittivo è stato notificato all’indagato presso al Casa Circondariale di Napoli Poggioreale “G. Salvia” ove lo stesso è ristretto per altra causa.