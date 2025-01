Torre del Greco – Al via al Circolo Nautico la nuova attività di canottaggio

Circolo Nautico Torre del Greco: parte col piede giusto la nuova attività del canottaggio

Dopo la lezione di prova, da sabato primo febbraio corsi per ragazzi e adulti ogni sabato

L’entusiasmo dei ragazzi, l’attenzione degli adulti. Sono partiti col piede giusto al Circolo Nautico di Torre del Greco i corsi di canottaggio, la nuova disciplina sportiva introdotta all’interno del sodalizio con sede in via Spiaggia del fronte grazie all’impegno del presidente Gianluigi Ascione e del direttivo che guida il club. Sabato scorso, per il debutto con una lezione di prova, in diversi si sono avvicinati alle prove all’interno della palestra. Qui infatti sono state sistemate quattro postazioni per la voga da fermo, primo passaggio per avvicinarsi ad un’attività che, a parte una vecchia e poco duratura esperienza, in pratica è al suo debutto al circolo.

Prima è toccato ai ragazzi che avessero compiuto almeno 14 anni, poi si è passati ai più grandi: in entrambi i casi, a seguirli c’era uno staff di esperti, che ha fornito loro le indicazioni su come approcciarsi alla disciplina. Per il momento le prove in acque non sono state effettuate, ma appena le condizioni dei potenziali atleti saranno tali da favorire l’uscita in mare, sarà la volta dell’imbarcazione denominata Corallina, il Coastal Rowing a quattro posti varato in pompa magna lo scorso 7 dicembre, quando negli spazi antistanti la sede posta al molo di ponente del porto torrese sono arrivati tra gli altri il presidente nazionale della federazione canottaggio, Davide Tizzano, e il sindaco Luigi Mennella.

Nei prossimi giorni il Circolo Nautico ha in programma un’uscita massiccia di manifesti per annunciare l’avvio dei corsi, che ufficialmente avranno inizio a partire da sabato primo febbraio, con appuntamenti settimanale sempre di sabato, dalle 10 alle 11 per i ragazzi che avrà compiuto almeno 14 anni e dalle 11.30 alle 12.30 per gli adulti. Per le informazioni relative alle iscrizioni, basta rivolgersi alla segreteria (telefono 081.8814135, mail: info@cntg.it).