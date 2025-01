Napoli- Juventus: 2-1. Boom boom anche ai bianconeri, battuti in rimonta grazie ad Anguissa e Lukaku

Il Napoli batte la Juventus per 2-1 in rimonta; a Kolo Muani (43°) rispondono Anguissa (55°) e Lukaku (69°). Partita dai due volti, con un primo tempo ben giocato dagli uomini di Motta, che chiudono la frazione meritatamente in vantaggio: troppi gli errori in appoggio degli azzurri, con Lobotka e Anguissa che perdono il duello con Locatelli e e Thuram. Secondo tempo completamente diverso: Conte prende le misure a Motta, abbassa in fase di non possesso Anguissa e prende il controllo del centrocampo. Arrivano così il pareggio dello stesso Anguissa ed il sorpasso di Lukaku, su rigore per un fallo di Locatelli su Mc Tominay. Nel finale gli azzurri sfiorano più volta la rete del terzo gol.

Con questa vittoria il Napoli si riporta a +7 sull’Atalanta e +16 sulla Juventus. In scia solo l’Inter, che è a meno 6, ma con 2 partite in meno.

Per la Juventus prima sconfitta in campionato.

Tabellino

Napoli- Juventus: 2-1 (pt 0-1)

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka (44′ st Gilmour), McTominay; Politano (37′ st Mazzocchi), Lukaku (44′ st Simeone), Neres (45’+2′ st Ngonge). Allenatore: Conte

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso (20′ st Savona); Locatelli (29′ st Douglas Luiz), Thuram; Yildiz (20′ st Mbangula), Koopmeiners, Gonzalez (29′ st Conceiçao); Kolo Muani (37′ st Vlahovic). Allenatore: Motta

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 43′ Kolo Muani (J), 12′ st Anguissa (N), 24′ st rig. Lukaku (N)

Ammoniti: Cambiaso (J), Lobotka (N), Spinazzola (N), Koopmeiners (J)