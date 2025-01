Serie A – La Lazio si riprende il quarto posto, l’Inter si avvicina al Napoli

L`Inter risponde al Napoli, riportandosi a 3 punti dai partenopei con una partita in meno. A San Siro, privo di alcuni titolari, l`undici di Inzaghi fatica nel primo tempo, nonostante un vistoso possesso palla (71% all`intervallo) a creare pericoli alla difesa toscana, molto compatta e ordinata. Il più pungente è Lautaro Martinez, vicino al gol con una rovesciata respinta da Vasquez e con una girata che colpisce il palo esterno. Al 55` il centravanti argentino raccoglie il giusto premio della sua voglia siglando il vantaggio con un destro da fuori area. Col passare dei minuti Inzaghi cambia la coppia di attaccanti (dentro prima Thuram e poi Arnautovic) cercando il gol della sicurezza, che arriverà però grazie a un gol di un difensore, Dumfries, bravo a staccare di testa su angolo. All`83` la partita si riapre grazie a una giocata dell`ex Esposito che stopppa in area e supera in diagonale Sommer, ma ci pensa Thuram a rendere meno problematico il finale dei nerazzurri finalizzando l`assist di Arnautovic all`89`.

Prima vittoria nel 2025 della Lazio che passa al Bentegodi e si riprende il quarto posto in classifica. I biancocelesti indirizzano un risultato mai stato in dubbio già dopo 2` col colpo di testa di Gigot. Tengstedt potrebbe pareggiare dopo pochi secondi, ma si fa murare dall`uscita di Provedel, e da quel momento la partita va in discesa per i laziali che raddoppiano al 20` con un contropiede di Dia e sfiorano il tris con Isaksen e Castellanos. Nel finale di tempo Serdar scheggia la traversa, poi un clamoroso errore di Tchatchoua dà il via al terzo gol ad opera di Zaccagni. Nel finale tegola in casa Hellas per il rosso rimediato per reazione da Duda, che salterà la delicata sfida col Venezia.

Cagliari in momento positivo con la seconda vittoria nelle ultime tre uscite (inframezzate dal pareggio a San Siro col Milan). I sardi vanno sotto in casa per il gol a fine primo tempo di Pierotti, ma nella ripresa si scatenano, sfruttando nel finale l`espulsione di Rebic. Vanno a segno Gaetano, Luperto, Zortea (terzo gol consecutivo) e Obert, con un risultato pesante per i salentini che in avvio di ripresa avevano sprecato con Krstovic il pallone dello 0 – 2. Nicola sorpassa Giampaolo in una classifica che resta molto compatta nella zona salvezza.

Botta e risposta su rigore tra Parma e Venezia. Vanno avanti i lagunari con il penalty trasformato da Pojhanpalo al 20`. Pecchia ne cambia tre all`intervallo (dentro Camara, Man e Bonny) e al 56` proprio Camara si procura il rigore trasformato da Hernani. Ci pensa poi Stankovic a proteggere il pari con tre ottimi interventi nel finale di partita.

Fiorentina in brusca frenata, ancora senza vittorie in campionato da inizio dicembre. Al Franchi il Torino ottiene un pareggio che dà morale alla truppa di Vanoli, al quarto X di fila, ma questa volta ottenuto rimontando lo svantaggio in inferiorità numerica per il doppio giallo rimediato nel giro di pochi minuti del primo tempo da Dembelè (al 27` e al 33`). I viola hanno subito approfittato del vantaggio numerico andando a segno con un colpo di testa di Kean al 38`, ma nella ripresa i granata hanno offerto una prova d`orgoglio, ribattendo colpo su colpo e riuscendo a pareggiare al 70` con Gineitis, bravo ad approfittare di un`indecisione in disimpegno tra Adli e Comuzzo. Comuzzo che già nel recupero del primo tempo aveva rischiato di causare un autogol spedendo il pallone sulla propria traversa nel tentativo di anticipare Coco.