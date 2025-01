Napoli – Juventus 2-1, le pagelle: Anguissa alieno, Lukaku decisivo. Meret eccezionale

MERET 7: l’intervento miracoloso su Yildiz ad inizio gara vale come un gol. Non può nulla sulla rete di Kolo Muani, per il resto poco impegnato. Eccezionale

DI LORENZO 6,5: solito lavoro incessante in entrambe le fasi di gioco. Si sovrappone sempre dando una soluzione in più alla manovra. Martello pneumatico

RRAHMANI 6,5: non ha colpe individuali sul gol. Presidia la zona con la solita calma e concentrazione. Colonna

JUAN JESUS 6,5: si fa trovare pronto giocando in maniera ordinata e autorevole. Nessuna sbavatura e ottima lettura delle azioni. Arcigno

SPINAZZOLA 7: travolge tutti quando scende palla al piede. Affonda con naturalezza disarmante in stile Kvara. Frecciarossa

ANGUISSA 7,5: sfortunato sulla carambola che porta al gol bianconero, poi sale in cattedra confermandosi in stato di grazia. Segna, si inserisce, recupera palloni, insomma gioca per quattro. Alieno

LOBOTKA 6,5: dirige il traffico con intensità e diligenza. Non soffre troppo la pressione e quando trova spazio la squadra ne giova. Armonico (dall’88’ GILMOUR s.v.)

MCTOMINAY 7: si guadagna il penalty decisivo ma non solo. Tanto lavoro sporco ma anche giocate di qualità e tempi di inserimento perfetti. Giocatore totale

NERES 6,5: meno incisivo del solito ma comunque sempre frizzante. Quando parte palla al piede mette sempre apprensione alla difesa avversaria. Furetto (dal 92′ NGONGE s.v.)

LUKAKU 7: nel primo tempo un po’ in difficoltà come tutta la squadra. Poi Di Gregorio gli nega il gol con un miracolo e realizza il rigore del 2-1. Decisivo (dall’88’ SIMEONE s.v.)

POLITANO 7: confeziona l’assist per il gol di Anguissa, sfiora il gol diverse volte. Mette pressione a Cambiaso, disputa una gran gara. Indemoniato (dall’81’ MAZZOCCHI s.v.)