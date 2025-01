Cosa fare e vedere a New York in un viaggio culturale senza confini

La Grande Mela è una delle poche città sulla faccia della Terra che contiene uno scrigno immenso di tesori culturali, caratteristica che la rende completa e competitiva persino con le più antiche città al mondo come Roma, Venezia e Atene.

New York è perfetta per una vacanza totale dove divertirsi, ammirare opere d’arte uniche al mondo, vivere a 360° i simboli della storia culturale americana e perdersi nel centro dell’economia mondiale a Wall Street: o magari farsi venire in mente una buona idea di investimento.

Investire il proprio tempo in cultura e viaggi è sicuramente un’ottima idea, perché arricchisce lo spirito dell’essere umano: ecco cosa fare e vedere a New York in un viaggio culturale senza confini.

MoMA e MET tra storia antica e opere moderne

Questi sono soltanto due dei musei più importanti a New York, da visitare assolutamente perché contengono preziosità artistiche uniche al mondo.

Il MET si trova sulla 5th Avenue e custodisce oltre 2 milioni di opere d’arte, tra cui è possibile ammirare antichi reperti egizi, arte americana, Monet e Van Gogh: impossibile fare un elenco, è uno dei musei più grandi al mondo.

Per gli amanti dell’arte moderna e contemporanea è d’obbligo una visita al MoMa, che custodisce come un tempio sacro opere di assoluta bellezza realizzate da Pollock, Warhol, Picasso e Dalì.

In entrambi i musei è consigliato prenotare con largo anticipo e monitorare la disponibilità dei biglietti, mentre per le famiglie che hanno bisogno di un luogo dove portare i bambini, il Museo Americano di Storia Naturale è il connubio perfetto tra dinosauri e viaggi spaziali.

Broadway e i suoi grandi classici

La strada è famosa per i suoi 40 teatri e gli spettacoli di altissimo livello che vengono messi in scena a ogni ora del giorno. Sono tantissimi i grandi classici nel palinsesto: un mix di innovazione digitale e musical.

Il Re Leone è un grande classico con spettacoli a tutte le ore, un evento perfetto per appassionati di animazione, bambini, famiglie. Onde evitare il sold out è possibile monitorare la disponibilità dei biglietti e HelloTickets. Tra i grandi classici ci sono anche altre storie e favole come Il Mago di Oz, non mancano gli spettacoli all’avanguardia o di musica contemporanea.

I grandi eventi sportivi di New York

Tanto per chiarire, se c’è un biglietto che deve essere monitorato, quello è sicuramente il ticket per la finale della Coppa del Mondo 2026 FIFA che si disputerà al MetLife Stadium il 19 luglio. Questo stadio è la casa dei New York Giant e dei Jets, quindi nel frattempo è possibile vedere i grandi match di football NFL.

Per abbattere totalmente i confini culturali è necessario visitare anche il Madison Square Garden, arena iconica dove vanno in scena i match più prestigiosi di basket NBA, oltre ai concerti degli artisti più importanti al mondo. Questa arena è famosa anche perché ha ospitato i match di Wrestling WWE sin da quando la categoria era divisa in WWF e WCW.