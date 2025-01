Il canottaggio fa il suo esordio tra le discipline sportive del Circolo Nautico Torre del Greco

È tutto pronto al Circolo Nautico di Torre del Greco per l’avvio delle lezioni di canottaggio, la nuova disciplina sportiva che con l’inizio del nuovo anno ha fatto il proprio ingresso all’interno del sodalizio con sede al molo di levante del porto torrese. Dopo il varo dell’imbarcazione denominata Corallina (un Coastal Rowing a quattro posti) avvenuto lo scorso 7 dicembre, sabato 25 gennaio è in programma la lezione di prova nelle acque antistanti il club. Il vero e proprio corso inizierà invece a partire dal primo sabato di febbraio, con appuntamenti settimanale sempre di sabato, dalle 10 alle 11 per i ragazzi a partire dai 14 anni e dalle 11.30 alle 12.30 per gli adulti.

Come specificato dal presidente Gianluigi Ascione in una locandina-invito fatta pervenire a tutti i soci, sarà necessario dotarsi di abbigliamento tecnico aderente (fuseaux e maglia termica a maniche lunghe) e un tappetino da palestra. All’interno della palestra del Circolo Nautico infatti sono state installate anche quattro postazioni per effettuare allenamenti di voga da fermo. Per le informazioni relative alle iscrizioni, basta rivolgersi alla segreteria (telefono 081.8814135, mail: info@cntg.it). “Per partecipare alle attività del corso – spiegano ancora dal sodalizio – è necessaria la presentazione di un certificato medico per attività sportiva non agonistica in corso di validità”.

Per lanciare le lezioni di canottaggio, dal Circolo Nautico hanno scelto una frase pronunciata dal progettista inglese George Yeoman Pocock: “Armonia, equilibrio e ritmo. Sono le tre cose che ti porti dietro per tutta la vita. Senza di loro, la civiltà si guasta. Ed è per questo che un vogatore, quando va per la sua strada, è in grado di lottare, di affrontare la vita. È questo l’insegnamento del canottaggio”.