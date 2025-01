Torre del Greco. Riparte il servizio di asilo nido comunale: inaugurazione alla Don Bosco, il 28 aprirà anche quello all’Angioletti

Cinque anni dopo l’ultima volta, torna l’asilo nido comunale a Torre del Greco. Era il 24 gennaio 2020 quando in città veniva dato inizio a quella che si sarebbe poi rivelata essere l’ultima esperienza in tal senso, interrotta per giunta bruscamente poche settimane dopo a causa del lockdown imposto dalla pandemia. Un lustro dopo, questa mattina, mercoledì 22 gennaio, il sindaco Luigi Mennella ha tagliato il nastro del primo dei due spazi ricavati all’interno di altrettanti istituti cittadini, quello posto nel plesso di via del Clero del comprensivo Don Bosco-D’Assisi. Con lui l’assessore alle politiche sociali Mariateresa Sorrentino, il dirigente comunale Alessandro Borrelli, la dirigente scolastica Rosanna Ammirati, il parroco della chiesa del Carmine don Mario Pasqua (che poco prima aveva benedetto gli ambienti e i presenti radunati in un breve momento di preghiera). E ancoram i referenti e gli operatori della cooperativa sociale Senexus, che si occuperanno di erogare il servizio sia alla Don Bosco, sia all’Angioletti (la cui apertura è programmata invece martedì 28 gennaio alle ore 10).

Presenti anche i genitori dei sedici bambini già iscritti, intrattenuti per l’occasione anche da un servizio di animazione con personaggi della Disney. Un gruppo di piccoli di età compresa tra i 3 e i 36 mesi destinato preso ad infoltirsi: sono infatti già pervenute alcune domande che permetteranno di colmare parte dei nove posti ancora disponibili nella struttura del comprensivo Don Bosco-D’Assisi (mentre all’Angioletti è stata già toccata la quota limite di 25 iscritti).