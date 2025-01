Latina – Turris 4-1 – E’ notte fonda, altra sconfitta per i corallini

Latina – Turris: 4-1. La Turris mostra segni di resa, contro il Latina ne subisce addirittura quattro

Chiari segnali di resa da parte dei corallini che cadono a Latina senza mai lottare.

Prima frazione lenta e senza sussulti, tranne per un’incertezza di Fallani che quasi porta in vantaggio i padroni di casa.

Nel secondo tempo, invece non c’è partita, il Latina ne fa quattro, due reti dell’ex, Ekuban, Improta e Petermaan.

La rete della bandiera per i corallini è di Nocerino, il migliore in campo, insieme all’altro giovane della Turris, Pugliese.

Primo tempo

Al 45′ si salva la Turris. Errore di Fallani che si lascia scappare il pallone dalle mani, Bocic calcia, salva sulla linea Nocerino, ci riprova l’attaccante della Turris, ma Ndiaye ancora una volta nega la rete ai padroni di casa.

Secondo tempo

Al 55′ la sblocca Ekuban che riceve un cross dalla destra e di testa insacca.

Al 61′ raddoppio del Latina con Petermaan che calcia dal limite e realizza la seconda rete.

Al 70′ Fallani la combina grossa, sbagliando un controllo semplice regalando la palla a Bocic che subisce fallo da rigore, ma Improta è più veloce e segna.

Al 73′ cala il poker il Latina. Improta riceve da Ercolano, calcia, salvataggio sulla linea, ma Ekuban grazie al suo tap-in realizza la sua personale doppietta.

Al 77′ grandissima occasione per i padroni di casa. Ciciretti avvia un’azione personale che lo porta alla conclusione, ma il pallone finisce fuori.

Al 78′ prima occasione per la Turris. Pugliese si trova a tu per tu con l’estremo difensore del Latina, prova un pallonetto che però non porta al gol.

Al 79′ accorcia le distanze la Turris con Nocerino che aggancia in area, salta un difensore e scarica un gran tiro sul primo palo.