Turris – Casertana 1-2 – Sconfitta dal sapore di resa, al Liguori vincono gli ospiti in rimonta

Turris – Casertana: 1-2. Una sconfitta dal sapore di resa

Perde ancora in casa la Turris, stavolta contro la Casertana in un clima surreale al Liguori, con o tifosi corallini in protesta.

Primo tempo senza emozioni da entrambe le parti, da segnalare solo un contropiede corallino vanificato da Giannone.

Nella seconda frazione il ritmo cambia, o almeno così sembrava. Padroni di casa in vantaggio grazie all’autorete di Kontek.

Il vantaggio della Turris però dura pochi minuti, infatti gli ospiti subito pareggiano con Vano.

Dopo pochi minuti ancora Vano realizza una rete, portando la Casertana in vantaggio e realizzando la sua doppietta personale.

Finisce così il match che manda la Turris sempre più giù e regala tre punti fondamentali in ottica salvezza alla Casertana.