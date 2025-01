Ercolano – Al via il nuovo sistema di videosorveglianza con tracciamento automatico delle targhe

Ercolano città sicura grazie all’implementazione del nuovo sistema di videosorveglianza cittadino, presentato presso la sede della Polizia Municipale. L’evento ha visto la partecipazione del Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, e dei più alti rappresentanti territoriali delle forze dell’ordine, a testimonianza dell’importanza strategica del progetto.

Il nuovo sistema è stato illustrato nel dettaglio durante l’incontro, che ha avuto luogo nella centrale operativa, cuore pulsante dell’infrastruttura tecnologica. Con l’aggiunta di 60 nuove telecamere ad altissima tecnologia, il sistema è in grado di garantire il monitoraggio costante del territorio, tracciando, tra l’altro, le targhe dei veicoli in transito. L’iniziativa, resa possibile grazie ai fondi messi a disposizione dalla Prefettura, punta a garantire maggiore sicurezza per cittadini e turisti, contrastando fenomeni di criminalità e illeciti ambientali.

Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano, ha sottolineato: “L’installazione di 310 telecamere sul territorio cittadino conferma l’impegno della nostra amministrazione a garantire maggiore sicurezza a turisti e cittadini. La presenza del Prefetto Michele Di Bari sottolinea l’importanza di queste iniziative, ma il nostro compito non si esaurisce qui. Nelle prossime ore firmeremo il Patto Educativo con tutte le scuole del territorio, perché crediamo fermamente che la vera battaglia contro ogni forma di illegalità, inclusa quella ambientale, si vinca tra i banchi di scuola, sensibilizzando i giovani e formando una nuova generazione di cittadini consapevoli.”

Nunzio Spina, assessore alla Polizia Municipale e videosorveglianza, ha dichiarato: “Ringrazio il Prefetto Michele Di Bari per averci onorato della sua presenza in questa giornata importante per la nostra città. Ringrazio il sindaco, Ciro Buonajuto, che mi ha dato piena fiducia per il mio mandato. Vorrei inoltre esprimere la mia gratitudine al comandante della Polizia Municipale, Nicola Vanacore, con il quale abbiamo lavorato fianco a fianco negli ultimi 18 mesi, raggiungendo traguardi fondamentali. Tra questi, la stesura e l’approvazione del regolamento per la videosorveglianza, strumento indispensabile per l’installazione delle telecamere che oggi compongono il nostro sistema. Oggi presentiamo 60 nuove telecamere di ultima generazione, capaci di monitorare ogni targa in transito all’interno del comune. Questo è solo il primo passo di un piano più ampio che prevede l’installazione di ulteriori 100 telecamere, per un totale di 410 dispositivi operativi. Questi interventi rappresentano un contributo decisivo alla lotta per la legalità, migliorando la sicurezza e contrastando fenomeni come lo sversamento illecito di rifiuti, che ha danneggiato profondamente il nostro territorio in passato.”

Il Colonnello Nicola Vanacore, Comandante della Polizia Municipale di Ercolano, ha aggiunto: “Questo nuovo sistema è il frutto di progetti mirati a intensificare la percezione della sicurezza tra i cittadini. Con una funzione sia preventiva che repressiva, le nuove 60 telecamere consentiranno un rapido rintraccio di atti predatori e fenomeni criminosi, fornendo un supporto fondamentale alle forze di polizia impegnate sul territorio.”