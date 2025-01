Turris – Potenza: 0-0. Ottima prestazione dei corallini che però non riescono a portare a casa la vittoria

Il 2025 per la Turris Inizia con un pari ed una grande prestazione.

Partono subito bene i corallini con Nocerino che si divora il vantaggio.

Prima frazione senza rischi per la Turris, che sul finale addirittura va ancora una volta vicina al vantaggio, stavolta con Cocetta che dagli sviluppi di un corner manda di poco a lato.

Il secondo tempo inizia come era finito il primo, ancora Turris vivace che prova a fare il colpaccio, ma l’arbitro non concede tre rigori in pochi minuti alla Turris.

Il Potenza non ci sta e prova a rispondere con Rosafio che a tu per tu con Marcone si lascia ipnotizzare.

A dieci minuti dal termine Trotta di testa ha l’opportunità di segnare, ma colpisce male il pallone non riuscendo a realizzare la prima rete in stagione.

Contropiede ed ospiti pericolosi con Schimmenti che a porta spalancata col solo Marcone come avversario manda clamorosamente fuori.

Finisce dunque col risultato di 0-0, ma la prestazione c’è stata, la Turris seppur poco, torna a far muovere la classifica.