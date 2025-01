Napoli – Tentano di rubare del materiale in un cantiere scolastico, femato 44enne

Nella mattina di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per tentato furto aggravato un 44enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Fratelli Rosselli per la segnalazione di un furto in un cantiere scolastico.

Gli operatori, giunti all’esterno del cantiere, hanno notato dalle grate del cancello, tre uomini che stavano caricando su un furgone materiale edile.

Due dei tre soggetti, alla vista dei poliziotti, sono scappati facendo perdere le loro tracce, mentre il terzo è stato raggiunto e bloccato.