Sant’Agnello – Droga in costiera, due rider nei guai: arrestato 22enne e denunciato 17enne

Un’auto col volume della musica al massimo e la targa segnalata da un cittadino di Sorrento.

Ha notato uno strano scambio e ha contattato il 112.

I carabinieri della stazione di Sorrento hanno intercettato il veicolo nel comune di Sant’Agnello.

Due persone sono fuori dall’auto, indossano uno zaino per il trasporto delle vivande, come quelli utilizzati dai rider.

Uno dei due è minorenne, ha 17 anni. Nel borsello ha oltre 700 euro. L’altro ha 22 anni e in tasca nasconde 15 dosi di cocaina.

Il maggiorenne finirà in manette per detenzione di droga a fini di spaccio e poi ai domiciliari. Il più giovane sarà denunciato per lo stesso reato. Stupefacente e denaro sono stati sequestrati.